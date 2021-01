Where to get a coronavirus test in Costa Rica

Several countries, including the United States, now or soon will require that returning travelers test negative for the coronavirus.

Some 130 labs in Costa Rica offer PCR coronavirus testing for tourists. That list, created by the Tourism Board, is below. Tests typically cost $100 or less in the San José area, and up to $150 in outlying areas. However, labs are free to set their own prices.

As part of their inclusion on this list, these labs promise results within 48 hours.

Caribbean Lab name Lab Address Phone 1 Phone 2 Laboratorio Dr. Eric Castro 150 m al norte del correo de Limón 2758-3106 Laboratorio Bioclinic 75 metros sur de la Danny Hayling, Clínica Santa Teresa, Limón Centro. 2550-0450 Laboratorio Bioclinic PV 500 metros sur de la casa de la cultura Centro Comercial Puerto Viejo Shops 2750-0450 South Pacific Nombre del laboratorio Dirección Teléfono 1 Teléfono 2 Lab. Calderón González Diagonal al ministerio de salud, San Isidro de Pérez Zeledón. 2771-2030 2772-4897 Laboratorio Clinico Biotest Detrás de la Musoc, frente a Toys, San Isidro del General Perez Zeledón 2772-0909 Laboratorio Clínico Puerto Jimenez 8820-2457 Central Pacific Nombre del laboratorio Dirección Teléfono 1 Teléfono 2 Hospital Metropolitano, Quepos Quepos, Puntarenas. Marina Pez Vela 2519-9733 2521-9781 Laboratorio clínico Jaco Centro comercial Jaco Walk, local #5, Jacó, Puntarenas 2643-2118 Guanacaste Nombre del laboratorio Dirección Teléfono 1 Teléfono 2 Hospital Metropolitano Cabo Velas (Huacas, Guanacaste) Guanacaste, Santa cruz, Huacas. Contiguo a la estación de Bomberos carretera a Brasilito 4035-1213 8465-7484 Hospital Metropolitano Liberia Liberia centro, centro comercial plaza Millenium 4035-1214 7171-0103 Huacas – Beachside Clinic Huacas centro, Santa Cruz, Guanacaste. Clínica Beachside Clinic 2222-9020 6040-9020 Laboratorio Clínico Navarro y Alpízar Centro Médico San Rafael Arcángel, Liberia, Guanacaste. 2666-1717 Laboratorio Clínico Ricardo Cerdas Nicoya Centro. 200m sur de los Tribunales de Justicia 2685-5172 Paradise Medical Services 100 m el café de Paris en Centro Médico Guiones, Nosara, Guanacaste 2682-1212 Laboratorio Clínico Navarro y Alpízar Coco Medical & Dental Center, de la Panadería Tutú 50 metros al este. 2670-1940 Lab Medical Huacas Clinica dental, centro comercial EL Gollo, Villareal, Santa Cruz, Guanacaste 2653-3131 Laboratorio Clinico Vidalab 75 metros este de los Tribunales de Justicia de Liberia 4700-9131 Laboratorio Clínico Hospital San Rafael Arcangel Av. Central, Calle 3, Liberia, Guanacaste 2690-5500 2666-1717 Laboratorio Clínica Huacas 50 mts Oeste de Supercompro de Huacas, Guanacaste 2653-6866 Northern Zone

200 Norte del Hospital San Carlos, Frente a la Plaza Barrio el Carmen, en la Clínica Santa

Lab Echandi Ciudad Quesada Monica 2250-1871 2460-0252 Central Valley Alajuela Nombre del laboratorio Dirección Teléfono 1 Teléfono 2 Laboratorio San José, Alajuela De la Pops del Parque Central, 50 m al Norte, Centro Médico Del Parque 4055-4141 ext. 201 0 6063-6363 Labin – Vindi Alajuela Contiguo al Vindi, Plaza Trinidad, Alajuela. 2586-7000 8933-0707 Laboratorio Clínica Medica Sanchez 350 metros Este del BCR, Grecia centro, Av. 2 Ismael Valerio, Provincia de Alajuela, Grecia. 2494-0373 Labin – Automercado Alajuela 800 metros al norte de los Tribunales de Justicia, Alajuela 2586-7000 8933-0707 Labin – Plaza Real Alajuela Plaza Real Alajuela, Local #5 2586-7000 8933-0707 Labin – La Guácima Centro Comercial Los Reyes Local #10, Automercado 2586-7000 8933-0707 Lab Echandi, Coyol Coyol Free Zone, 50m sur del RTV en el Coyol de Alajuela 4032- 2107 Heredia Nombre del laboratorio Dirección Teléfono 1 Teléfono 2 Lab San José, Heredia Centro 175 m al Oeste de Ferretería Brenes 4055-4141 ext. 2090 6063-6363 Lab San José, Heredia Naos Plaza Centro médico Naos Plaza, frente al nuevo hospital de Heredia, 1 er piso 4055-4141 ext. 3000 6063-6363 Lab San José, Heredia, Belén 100 m oeste del Mas x Menos, en Plaza Médica Belén 4055-4141 ext. 2020 6063-6363 Lab Echandi, Belén Frente al costado sur del cementerio de La Ribera de Belén, Clinica LHS 4032-2066 Labin – La Ribera de Belén Plaza La Ribera, del hotel Marriot 600 metros al oeste, contiguo al Fresh Market 2586-7000 8933-0707 Labin – Plaza Multiflores Plaza Multiflores, detrás del Fresh Market 2586-7000 8933-0707 Labin – San Francisco de Heredia Automercado local #2, 1 kilómetro al oeste de la iglesia de San Francisco de Heredia 2586-7000 8933-0707 Labin – San Pablo de Heredia Plaza Vía San Pablo, contiguo al Fresh Market 2586-7000 8933-0707 Labin – San Rafael de Heredia Plaza Avenida San Rafael, contiguo al Fresh Market 2586-7000 8933-0707 Labin – Santo Domingo de Heredia 500 mts este del BAC, contiguo al Automercado 2586-7000 8933-0707 Labin – Heredia Plaza Bratsi, contiguo a tienda Rosabal 2586-7000 8933-0707 Lab Echandi, Santa Verde Heredia, de CENADA 500 mts Este y 1 km al Norte, Apartamentos Santa Verde 2106-1349 San José Nombre del laboratorio Dirección Teléfono 1 Teléfono 2 Laboratorio Clínico del Hospital CI HAospital CIMA, Escazú, San José 2208-1000 Lab San José, Guachipelín Oficentro Mutipark, contiguo a Construplaza 4055-4141 ext. 2060 6063-6363 Lab San José, La Paco Frente a Centro Comercial La Paco, Escazú 4055-4141 ext. 2070 6063-6363

Lab Echandi, San Rafael Escazú Del Restaurante McDonald’s de Escazú, 25m al norte 2258-4334 Lab Echandi, Plaza Atlantis Centro Comercial Plaza Atlantis, local #205. Del cruce de San Rafael de Escazú, 200m al sur. 2288-3711 Lab Echandi, Mediplaza y Autocovid Centro Médico Mediplaza. De la rotonda de Multiplaza Escazú, 800m al sur.

Centro Comercial Distrito Cuatro, local #5, 2201-7038 Lab Echandi, Distrito 4 Escazú 2228-4516 Hospital Metropolitano, Lindora 300 m norte de Iglesia de Pozos, Edificio Pekin Santa Ana San José CR 10903, San José, Santa Ana 4035-1212 2521-9782 Lab Paez, Lindora Pozos de Santa Ana, Contiguo al Lagar 6060-4573 Lab Echandi, Lindora Centro Comercial Vistana Oeste, local #4, sobre la Radial Belén – Santa Ana 2203-7743 Lab San José, City Place 200 m Norte de la Cruz Roja de Santa Ana 4055-4141 ext. 3020 6063-6363 Lab Echandi, Santa Ana Centro De la gasolinera Hermanos Montes, 50m al Este. Santa Ana centro. 2282-7578 Lab Echandi, Avalon De la Cruz Roja de Santa Ana, 150m al este. 2203-8160 Lab Echandi, Rio Oro Centro Comercial Plaza Luko Rio Oro Santa Ana 2203-1341 Lab Echandi, Villareal Santa Ana, sobre ruta 27 frente a EcoResidencial Villa Real. Local #6 2258-4334 Lab San José, Cronos Plaza Diagonal a Walmart, 2do piso, Curridabat 4055-4141 ext. 2030 6063-6363 Lab San Jose, Curridabat Pinares, 100 m Este de La Galera, Centro de Especialidades Médicas Pinares 4055-4141 ext. 2040 6063-6363 Lab Echandi, Curridabat Centro Comercial Plaza Freses, diagonal a Pops Curridabat 2234-0562 Lab Echandi, Guayabos Guayabos de Curridabat, 50 mts al este de Masxmenos, carretera hacia Tres Ríos. 2105- 0877 Lab Echandi, Pinares Contiguo a la Farmacia Fischel y Clínica Aviva. Carretera vieja a Tres Ríos 2271-0771 Lab Paez, Tibás 400 metros este del parque de Tibás 6337-5860 Lab San José, Tibás Centro C.C. Plaza del Valle 4055-4141 ext. 3040 6063-6363 Hospital La Católica Hospital La Católica, frente a los tribunales de Justicia en calle

blancos Guadalupe, Goicoechea-San José 2246-3000 22463129 Lab San José, Guadalupe Diagonal a la farmacia de la Clínica Católica, Edificio Tepeyac. 4055-4141 ext. 2080 6063-6363 Lab San José, El Alto, Guadalupe El Alto de Guadalupe, Hospital Jerusalén 4055-4141 ext. 3050 6063-6363 Lab Echandi, Guadalupe Edificio Centauro, planta baja, costado sur Hospital la Católica 2280-2737 Lab Echandi, Sabanilla Desarrollo Vive, frente a Gimnasio del Este Sabanilla 2105-8093 Lab San José, Rohrmoser De Cemaco de Pavas, 100 m al Este 4055-4141 ext. 3010 6063-6363 Lab Echandi, Rohrmoser De Teletica Canal 7, 200m al oeste. Carretera a Pavas, Rohrmoser. 2231-1450

Lab San José, Desamparados Costado este de la Plaza de deportes de Gravilias,

en Clínica Santa Catalina. 4055-4141 ext. 2050 6063-6363 Hospital Metropolitano, San José 300 m sur del costado oeste del Parque La Merced. Calle 14, Avenida 8. 2521-9595 2521-9780 Lab Paez, San José – Americana San José, Avenida 14 y Calle 0-1 , Clínica Americana, 1er piso. 2223-6643 Hospital Metropolitano, Lincoln Lincoln Plaza Piso N4, Av 65, Los Colegios, San José, San Vicente 2521-9700 2521-9781 Lab Paez, Calle Blancos Plaza San Gabriel (Zona Franca del Este), local #1 contiguo al AMPM. 6048-1907 Lab San José , Avenida 14 Frente a la farmacia de la Clínica Biblica 4055-4141 ext. 1000 6063-6363 Lab Echandi, Ciudad Colón Centro Comercial Del Río Plaza, frente a Condominios Kirebe 2105-0880 Lab Echandi San José Frente a las oficinas de Coopejudicial sobre Avenida 10. 2222-3111 Hospital La Católica, Panel de Virus Respiratorios Hospital La Católica, frente a los tribunales de Justicia en calle

blancos Guadalupe, Goicoechea-San José 2246-3000 22463129 Labin – Automercado Moravia Centro Comercial Automercado Moravia, cruce entre Moravia y Tibás 2586-7000 8933-0707 Labin – Calle Vieja de Tres Ríos Centro Comercial Calle Vieja, 75 metros este de la Iglesia de Tres Ríos 2586-7000 8933-0707 Labin – Cariari Plaza Cariari, 100 metros suroeste del Hotel Wyndham Costa Rica 2586-7000 8933-0707 Labin – Ciudad Colón Centro comercial Vía Colón, Local #4, diagonal a depósitos Santa Bárbara. 2586-7000 8933-0707 Labin – Coronado Centro Comercial Paseo Nuevo, frente al IICA 2586-7000 8933-0707 Labin – Curridabat Centro comercial Vindi Cipreses, diagonal al SEK 2586-7000 8933-0707 Labin – Desamparados Centro Comercial Multicentro, De la Rotonda de la Griega, 1 kilómetro sobre la carretera principal a Desamparados 2586-7000 8933-0707 Labin – Granadilla Plaza Vindi, del Taller WABE 300 metros al este 2586-7000 8933-0707 Labin – Guadalupe 25 metros al sur de la Iglesia de San Antonio 2586-7000 8933-0707 Labin – La Paulina Plaza Paulina, de la Rotonda de Betania 300 metros al este 2586-7000 8933-0707 Labin – Lindora Lindora Vindi, contiguo a Saint Jude School 2586-7000 8933-0707 Labin – Lomas de Ayarco Centro Comercial Veredas Ayarco, 100 metros al sur del Restaurante Doña Lela 2586-7000 8933-0707 Labin – Los Yoses Plaza Vivo, contiguo a Spoon 2586-7000 8933-0707 Labin – Momentum Pinares Momentum Pinares, Torre Médica Pinares, primer piso 2586-7000 8933-0707 Labin – Moravia Plaza Lincoln, acceso Norte Parqueo P2 2586-7000 8933-0707 Labin – Novacentro Centro Comercial Novacentro, del cruce de Moravia – Guadalupe, 100 metros norte, local 2586-7000 8933-0707 Labin – Pinares Plaza Express Pinares, contiguo al Fresh Market 2586-7000 8933-0707 Labin – Plaza Amara Escazú, Guachipelín a un costado de Distrito Cuatro 2586-7000 8933-0707